Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n140348-avakov-nazvav-terminy-likvidaciyi-naslidkiv-poveni-na-zahodi-ukrayiny.html

Ракурс

Повінь в Україні, яка була спровокована сильними зливами, завдала великої шкоди інфраструктурі у західних областях. Від великої води постраждали місцеві жителі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що гостра фаза ліквідації найважчих наслідків повені на заході України займе близько десяти днів.

Йдеться про відновлення найнеобхідніших об'єктів у постраждалих від паводків регіонах, заявив Аваков у ефірі передачі «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами голови МВС, відомство перекинуло усі сили для того, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки стихії.

Аваков все ж уточнив, що є важка ручна робота, коли людям доводиться розбирати завали дерев, які перегороджують мости. Це найскладніша і велика проблема.

За словами міністра, ще день-два будуть тривати роботи у Верховинському районі Івано-Франківської області. Там планують відновити дорогу.

Також Аваков зазначив, що для ліквідації наслідків стихії задіяні 1,5 тис. нацгвардійців і рятувальників.

Як раніше писав «Ракурс», увечері 25 червня до Івано-Франківської область прилетів президент України Володимир Зеленський, щоб особисто подивитися на наслідки повені.