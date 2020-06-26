Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n140348-avakov-nazval-sroki-likvidacii-posledstviy-navodneniya-na-zapade-ukrainy.html

Ракурс

Наводнение в Украине, которое было спровоцировано проливными дождями, нанесло большой урон инфраструктуре в западных областях. От большой воды пострадали местные жители. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что острая фаза ликвидации самых тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней.

Речь идет о восстановлении самых необходимых объектов в пострадавших от паводков регионах, заявил Аваков в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

По словам главы МВД, ведомство перебросило все силы для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии.

Аваков все же уточнил, что есть тяжелейшая ручная работа, когда людям приходится разбирать завалы деревьев, которые перегораживают мосты. Это самая сложная и большая проблема.

По словам министра, еще день-два будут длиться работы в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Там планируют восстановить дорогу.

Также Аваков отметил, что для ликвидации последствий стихии задействованы 1,5 тыс. нацгвардейцев и спасателей.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 25 июня в Ивано-Франсковскую область прилетел президент Украины Владимир Зеленский, чтобы лично посмотреть на последствия наводнения.