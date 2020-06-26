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В Киеве произошел масштабный пожар в одном из ресторанов на проспекте Победы. Фото: 112 Украина
В Киеве произошел масштабный пожар в одном из ресторанов на проспекте Победы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n140347-v-kieve-proizoshel-masshtabnyy-pojar-v-odnom-iz-restoranov-na-prospekte-pobedy-video.htmlРакурс
Серьезный пожар в Киеве произошел сегодня поздним вечером. Полыхает ресторан «Пролисок», который расположен на проспекте Победы, 139.
О пожаре сообщает в Facebook ДТП.Kiev.ua.
Место пожара уже оцепили полицейские. Борьбу с огнем ведут спасатели.
По предварительным данным, ресторан не функционировал, пострадавших в результате пожара нет.
Сооружение выполнено из дерева, поэтому огонь распространяется очень быстро.
Как ранее писал «Ракурс», в центре Киева в жилом доме вспыхнул пожар. Эпицентр пожара находился на шестом этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.
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