В Киеве произошел масштабный пожар в одном из ресторанов на проспекте Победы. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140347-v-kieve-proizoshel-masshtabnyy-pojar-v-odnom-iz-restoranov-na-prospekte-pobedy-video.html

Ракурс

Серьезный пожар в Киеве произошел сегодня поздним вечером. Полыхает ресторан «Пролисок», который расположен на проспекте Победы, 139.

О пожаре сообщает в Facebook ДТП.Kiev.ua.

Место пожара уже оцепили полицейские. Борьбу с огнем ведут спасатели.

По предварительным данным, ресторан не функционировал, пострадавших в результате пожара нет.

Сооружение выполнено из дерева, поэтому огонь распространяется очень быстро.

Как ранее писал «Ракурс», в центре Киева в жилом доме вспыхнул пожар. Эпицентр пожара находился на шестом этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.