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Ракурс
В Киеве произошел масштабный пожар в одном из ресторанов на проспекте Победы. Фото: 112 Украина

В Киеве произошел масштабный пожар в одном из ресторанов на проспекте Победы (ВИДЕО)

26 июн 2020, 23:26
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Серьезный пожар в Киеве произошел сегодня поздним вечером. Полыхает ресторан «Пролисок», который расположен на проспекте Победы, 139.

О пожаре сообщает в Facebook ДТП.Kiev.ua.

Место пожара уже оцепили полицейские. Борьбу с огнем ведут спасатели.

По предварительным данным, ресторан не функционировал, пострадавших в результате пожара нет.


Сооружение выполнено из дерева, поэтому огонь распространяется очень быстро.

Как ранее писал «Ракурс», в центре Киева в жилом доме вспыхнул пожар. Эпицентр пожара находился на шестом этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.

Источник: Ракурс


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