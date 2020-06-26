За отмывание 2,8 млн евро экс-нардеп Мартыненко в Швейцарии приговорен к тюремному заключению. Фото: Трансляриум

https://racurs.ua/n140346-za-otmyvanie-2-8-mln-evro-eks-nardep-martynenko-v-shveycarii-prigovoren-k-turemnomu-zaklucheniu.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Европе ведется намного эффективнее, чем в Украине. Сегодня, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил бывшего нардепа Верховной Рады Николая Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группировки.

Кроме того, суд признал виновным еще одного украинского гражданина Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко является фигурантом уголовного производства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает «Радіо Свобода».

Мартыненко избрали наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых «безусловного отбывания», а Скаленко приговорен к 24 месяцам заключения.

Швейцарские правоохранители установили, что Мартыненко и Скаленко открывали в швейцарских банках счета для покупки недвижимости и активов в Швейцарии и других странах. С помощью этой схемы они отмывали средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

Кроме того, Мартыненко поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Директорами компании выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Это позволяло Скаленко открывать в Швейцарии банковские счета от имени оффшорной компании и указывать в документах Мартыненко бенефициаром активов.

Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Дело в Швейцарии связано с украинским уголовным производством в отношении Мартыненко и его сообщников, которое открыли НАБУ и САП. Дело сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Журналисты утверждают, что адвокаты Мартыненко сообщили, что будут оспаривать это решение в апелляционном суде.

Как ранее писал «Ракурс», во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра. Глава НАБУ Артем Сытник считает, что эти должностные лица оказывали давление на суд.