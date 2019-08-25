Дело Мартыненко: за экс-нардепа вступились в суде 18 коллег и три министра. Фото: Википедия

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Ракурс

В «деле Мартыненко» на суд давили 18 нардепов и три министра.

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Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил в интервью «Украинскому радио».

Он заявил, что во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра. Сытник считает, что эти должностные лица оказывали давление на судью.

Возвращаясь к делу Мартыненко. Когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находились 18 членов парламента и три действующих министры, которые осуществляли непосредственное давление на судью. В таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие, — сообщил Сытник.

При этом он сообщил, что по делам НАБУ пока ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

В деле Мартыненко его адвокаты, по словам главы НАБУ, тянули время. Они подавали ходатайства в органы власти Швейцарии, чтобы затормозить процесс поступления документов в Украину.

Сытник также предполагает, что дело Мартыненко будет в дальнейшем слушаться в новосозданном Антикоррупционном суде.

В этом и была идея создания Антикоррупционного суда, в который судьи отбирались иностранными экспертами. Все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают, — сказал директор НАБУ.

Напомним, что в апреле 2017 года НАБУ задержало экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении 17,28 млн долл. при закупке уранового концентрата для государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Впоследствии его отпустили на поруки народных депутатов из фракции «Народный фронт» и нескольких министров.

Мартыненко инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и отмывание доходов, полученных преступным путем.