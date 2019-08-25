Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело Мартыненко: за экс-нардепа вступились в суде 18 коллег и три министра. Фото: Википедия

За Мартыненко вступились в суде 18 депутатов и три министра — Сытник

25 авг 2019, 14:21
999

В «деле Мартыненко» на суд давили 18 нардепов и три министра.

Loading...

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил в интервью «Украинскому радио».

Он заявил, что во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра. Сытник считает, что эти должностные лица оказывали давление на судью.

Возвращаясь к делу Мартыненко. Когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находились 18 членов парламента и три действующих министры, которые осуществляли непосредственное давление на судью. В таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие, — сообщил Сытник.

При этом он сообщил, что по делам НАБУ пока ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

В деле Мартыненко его адвокаты, по словам главы НАБУ, тянули время. Они подавали ходатайства в органы власти Швейцарии, чтобы затормозить процесс поступления документов в Украину.

Сытник также предполагает, что дело Мартыненко будет в дальнейшем слушаться в новосозданном Антикоррупционном суде.

В этом и была идея создания Антикоррупционного суда, в который судьи отбирались иностранными экспертами. Все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают, — сказал директор НАБУ.

Напомним, что в апреле 2017 года НАБУ задержало экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении 17,28 млн долл. при закупке уранового концентрата для государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Впоследствии его отпустили на поруки народных депутатов из фракции «Народный фронт» и нескольких министров.

Мартыненко инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и отмывание доходов, полученных преступным путем.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Полиция Харькова открыла уголовные производства по факту разрушения моста (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители расследуют причины и обстоятельства обрушения автомобильного моста в городе Харьков. Следователи открыли два уголовных производства, виновникам грозит наказание от двух до пяти лет тюрьмы

Правовые новости
19:07

Акция в поддержку пленных моряков состоялась под российским посольством в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 25 августа, под посольство РФ в Киеве пришли родители и родственники военнопленных моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые удерживаются в плену на территории России

Новости Украины
18:33
Новости партнеров
Загрузка...