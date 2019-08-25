Справа Мартиненка: за екс-нардепа заступилися у суді 18 колег і три міністри. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n125923-za-martynenka-zastupylysya-u-sudi-18-deputativ-i-troie-ministriv-sytnyk.html

Ракурс

У «справі Мартиненка» на суд тиснули 18 нардепів і три міністри.

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Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив в інтерв’ю «Українському радіо».

Він заявив, що під час судового засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу у залі суду перебували 18 нардепів та троє діючих міністри. Ситник вважає, що ці посадовці здійснювали тиск на суддю.

Повертаючись до справи Мартиненка — коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебувало 18 членів парламенту і три діючих міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю. У таких умовах дійсно дуже важко здійснювати правосуддя, — повідомив Ситник.

При цьому він повідомив, що у справах, який провадить НАБУ, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності.

У справі Мартиненка його адвокати, за словами очільника НАБУ, тягнули час. Вони подавали клопотання до органів влади Швейцарії, аби загальмувати процес надходження документів в Україну.

Ситник також припускає, що справа Мартиненка буде надалі слухатися в новоствореному Антикорупційному суді.

В цьому і була ідея створення Антикорупційного суду, до якого судді відбиралися іноземними експертами. Все ж таки правосуддя буде відрізнятися від того, коли судді керуються зовсім не законом, не доказами, а тими факторами, які зараз їх оточують, — сказав директор НАБУ.

Нагадаємо, що у квітні 2017 року НАБУ затримало екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації і розкраданні 17,28 млн доларів під час закупівлі уранового концентрату для державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Згодом його відпустили на поруки народних депутатів з фракції «Народний фронт» та кількох міністрів.

Мартиненку інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.