За відмивання 2,8 млн євро екс-нардепа Мартиненка в Швейцарії засуджено до тюремного ув'язнення. Фото: Трансляріум

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Ракурс

Боротьба з корупцією у Європі ведеться набагато ефективніше, ніж в Україні. Сьогодні, 26 червня, Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього нардепа Верховної Ради Миколу Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему в складі злочинного угруповання.

Крім того, суд визнав винним ще одного українського громадянина Павла Скаленка, який разом із Мартиненком є ​​фігурантом кримінального провадження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Радіо Свобода».

Мартиненко обрали покарання у виді 28 місяців ув’язнення, 12 із яких «безумовного відбування», а Скаленка засуджено до 24 місяців ув’язнення.

Швейцарські правоохоронці встановили, що Мартиненко і Скаленко відкривали у швейцарських банках рахунки для придбання нерухомості та активів у Швейцарії та інших країнах. За допомогою цієї схеми вони відмивали кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.

Крім того, Мартиненко доручив Скаленку створити офшорну компанію у Панамі. Директорами компанії виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Це дозволяло Скаленку відкривати у Швейцарії банківські рахунки від імені офшорної компанії та вказувати у документах Мартиненка бенефіціаром активів.

Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Справа у Швейцарії пов’язана з українським кримінальним провадженням щодо Мартиненка та його спільників, яке відкрили НАБУ і САП. Справа зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Журналісти стверджують, що адвокати Мартиненка повідомили, що будуть оскаржувати це рішення в апеляційному суді.

Як раніше писав «Ракурс», під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу Мартиненко в залі суду перебували 18 нардепів і три діючих міністра. Голова НАБУ Артем Ситник вважає, що ці посадові особи чинили тиск на суд.