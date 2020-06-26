Пес поставив під сумнів верховенство людини. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n140345-pes-postavyv-pid-sumniv-verhovenstvo-ludyny-kuryozne-video.html

Ракурс

Відео YouTube часто веселять користувачів курйозними випадками, які трапляються із братами нашими меншими. В одному з відеороликів, золотистий ретривер показав свій характер і відмовився повертатися із прогулянки додому.

Пес вирішив поставити під сумнів верховенство людини і наочно показав, що саме він вирішує, яким буде маршрут прогулянки.

Коли господар оголосив, що прогулянка завершена і пора повертатися додому, ретривер ліг на спину прямо на тротуарі. З огляду на розміри пса, у господаря не було ніяких шансів тягнути його насильно.

Господар спробував піти, але пес ліниво піднявся і не поспішаючи пішов за ним. Коли чоловік почав повертатися, щоб взятися за поводок, пес знову ліг на тротуар.

Тільки після того, як господар заявив, що йде до кафе і замовить собі щось смачненьке, пес повільно піднявся із тротуару і пішов за «паном».

Як раніше писав «Ракурс», у США восьмирічному лабрадору на кличку Мус присвоїли почесне звання доктора ветеринарних наук. Мус шість років допомагає здійснювати реабілітацію людей у терапевтичному центрі.