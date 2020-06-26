Пес поставил под сомнение верховенство человека — курьезное видеоhttps://racurs.ua/n140345-pes-postavil-pod-somnenie-verhovenstvo-cheloveka-kureznoe-video.htmlРакурс
Видео YouTube часто радуют пользователей курьезными случаями, которые случаются с братьями нашими меньшими. В одном из видеороликов, золотистый ретривер показал свой характер и отказался возвращаться с прогулки домой.
Пес решил поставить под сомнение верховенство человека и наглядно показал, что именно он решает, каким будет маршрут прогулки.
Когда хозяин объявил, что прогулка завершена и пора возвращаться домой, ретривер лег на спину прямо на тротуаре. Учитывая размеры пса, у хозяина не было никаких шансов тянуть его насильно.
Хозяин попытался уйти, но пес лениво поднялся и не спеша последовал за ним. Когда мужчина начал возвращаться, чтобы взяться за поводок, пес снова лег на тротуар.
Только после того, как хозяин заявил, что идет в кафе и закажет себе что-то вкусненькое, пес медленно поднялся с тротуара и последовал за «господином».
Как ранее писал «Ракурс», в США восьмилетнему лабрадору по кличке Мус присвоили почетное звание доктора ветеринарных наук. Мус шесть лет помогает осуществлять реабилитацию людей в терапевтическом центре при этом вузе.