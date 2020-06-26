Всемирный день рыболовства. Фото: poymalpiu.ru

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27 июня праздник отмечают все рыбаки мира. Завтра Всемирный день рыболовства, который празднуется с 1985 года. Праздник был учрежден решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, проходившей в июле 1984 года в Риме.

Рыбная ловля считается самым массовым увлечением человечества. Многие рыбаки с раннего детства проводят время на рыбалке в ожидании заветной поклевки. А если на крючке окажется крупная рыба, то всплеск адреналина обеспечен.

Рыбаки готовы за трофеем отправиться в самые труднодоступные районы, где водится крупная и не пугливая рыба. Они готовы вставать до восхода солнца и просиживать на водоемах до темноты в ожидании жора рыбы.

В этот день во многих странах проводятся соревнования по рыбной ловле. А в последние годы среди рыбаков все чаще встречаются представительницы прекрасного пола.

Всемирный день рыболовства не следует путать с Днем рыбака, который в Украине отмечается во второе воскресенье июля. В этом году он будет праздноваться 12 июля.

Завтра еще отмечается народный праздник — Елисей Гречкосей. В этот день на Руси было принято освящать новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастий. Этот ритуал также проводили с одеждой, в которой человек себя чувствовал некомфортно.