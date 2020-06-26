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Ракурс
Всесвітній день рибальства. Фото: poymalpiu.ru

Завтра рибалки святкують Всесвітній день рибальства

26 чер 2020, 21:30
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27 червня свято відзначають усі рибалки світу. Завтра Всесвітній день рибальства, який святкується з 1985 року. Свято було започатковано рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що проходила у липні 1984 року в Римі.

Рибна ловля вважається наймасовішим захопленням людства. Багато рибалок із раннього дитинства проводять час на водоймах в очікуванні заповітної риби. А якщо на гачку виявиться велика риба, то сплеск адреналіну забезпечено.

Рибалки готові за трофеєм відправитися у важкодоступні райони, де водиться велика і не полохлива риба. Вони готові вставати до сходу сонця і просиджувати на водоймах до темряви в очікуванні трофею.

Цього дня у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі. А останнім часом серед рибалок все частіше зустрічаються представниці прекрасної статі.


Всесвітній день рибальства не слід плутати з Днем рибалки, який в Україні відзначається у другу неділю липня. Цього року він буде святкуватися 12 липня.

Завтра ще відмічається народне свято — Єлисей Гречкосій. Цього дня на Русі було прийнято освячувати новий одяг, щоб він не приніс господареві нещасть. Цей ритуал також проводили з одягом, у якому людина себе почувала некомфортно.

Джерело: Ракурс


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