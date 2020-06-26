У Києві сталася масштабна пожежа в одному з ресторанів на проспекті Перемоги. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140347-u-kyievi-stalasya-masshtabna-pojeja-v-odnomu-z-restoraniv-na-prospekti-peremogy-video.html

Ракурс

Серйозна пожежа в Києві сталася сьогодні пізно ввечері. Палає ресторан «Пролісок», який розташований на проспекті Перемоги, 139.

Про пожежу повідомляє у Facebook ДТП.Kiev.ua.

Місце пожежі вже оточили поліцейські. Боротьбу з вогнем ведуть рятувальники.

За попередніми даними, ресторан не функціонував, постраждалих у результаті пожежі немає.

Споруда дерев’яна, тому вогонь поширюється дуже швидко.

Як раніше писав «Ракурс», у центрі Києва в житловому будинку спалахнула пожежа. Епіцентр пожежі був на шостому поверсі. Прибулі на місце події пожежники швидко ліквідували осередок займання.