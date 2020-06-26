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У Києві сталася масштабна пожежа в одному з ресторанів на проспекті Перемоги. Фото: 112 Україна
У Києві сталася масштабна пожежа в одному з ресторанів на проспекті Перемоги (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140347-u-kyievi-stalasya-masshtabna-pojeja-v-odnomu-z-restoraniv-na-prospekti-peremogy-video.htmlРакурс
Серйозна пожежа в Києві сталася сьогодні пізно ввечері. Палає ресторан «Пролісок», який розташований на проспекті Перемоги, 139.
Про пожежу повідомляє у Facebook ДТП.Kiev.ua.
Місце пожежі вже оточили поліцейські. Боротьбу з вогнем ведуть рятувальники.
За попередніми даними, ресторан не функціонував, постраждалих у результаті пожежі немає.
Споруда дерев’яна, тому вогонь поширюється дуже швидко.
Як раніше писав «Ракурс», у центрі Києва в житловому будинку спалахнула пожежа. Епіцентр пожежі був на шостому поверсі. Прибулі на місце події пожежники швидко ліквідували осередок займання.
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