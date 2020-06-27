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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

ВОЗ отнесла Украину к странам с высокими темпами распространения коронавируса (ИНФОГРАФИКА)

27 июн 2020, 17:53
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, ежедневно выявляют около тысячи новых случаев.

Наше государство Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла в перечень стран с высокими темпами распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении регионального директора ВОЗ по вопросам Европы Ханса Клюге, опубликованном на сайте организации.

Кроме Украины, в этом списке также Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция.

Коронавирус в Украине, инфографика: «Коронавирус_инфо»

Клюге подчеркивает — если не остановить распространение вируса в этих странах, система здравоохранения Европы может снова оказаться «на грани».


Всего в Европе уже выявлено более 2,5 млн случаев коронавируса. На прошлой неделе в Европе впервые за долгое время вновь наблюдается увеличение количества новых случаев за неделю. Клюге отметил, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в целом в 30 странах Европы.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили еще 948 больных коронавирусом. Всего за время эпидемии в нашем государстве зафиксировали уже 42 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Источник: Ракурс


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