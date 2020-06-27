Боевики «Талибана», фото: ТАСС

https://racurs.ua/n140363-rossiya-predlagala-dengi-afganskim-boevikam-za-ubiystva-amerikanskih-voennyh-smi.html

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Российская разведка в прошлом году тайно предлагала вознаграждения боевикам, связанным с афганским движением «Талибан», за убийства военных коалиционных сил в Афганистане, среди которых, в частности, и американские военнослужащие.

В то время в Афганистане продолжались переговоры, призванные прекратить длительное вооруженное противостояние. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, американская разведка считает, что за этим стояло подразделение российской военной разведки, связанное с покушениями на убийство и другими тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию стран Запад или месть перебежчикам.

Разведка США считает, что за часть совершенных в 2019 году убийств американцев боевики получили соответствующее вознаграждение. В прошлом году в Афганистане убили 20 американцев, однако, за какие именно из этих убийств выплачивалось вознаграждение, пока не известно.

По словам источников издания, информацию о предложении россиянами вознаграждения за убийства американская разведка получила в результате допросов пленных афганских боевиков.

Выводы разведки по этому вопросу были доведены до сведения президента США Дональда Трампа, а Совет национальной безопасности Белого дома обсудил эту проблему на межведомственном совещании в конце марта, сообщили собеседники издания.

Отмечается, что были разработаны варианты возможной реакции американских властей в этой ситуации — от дипломатических шагов до введения ряда новых санкций, однако Белый дом пока не принял решение, как именно действовать.

Напомним, в ноябре 2019 года восемь человек погибли в результате нападения боевиков на пограничный пункт в Афганистане.