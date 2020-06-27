В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Рівне 1»

https://racurs.ua/n140362-veroyatnost-zarajeniya-koronavirusom-v-sportzale-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 подцепить во время посещения спортзала шансов не больше, чем заразиться, не посещая спортзал. Однако, вероятно, это касается только ситуации, когда вокруг мало больных коронавирусом.

К такому выводу пришли норвежские ученые, анализируя ситуацию с коронавирусом в Осло, где была возобновлена ​​работа тренажерных залов при условии соблюдения требований по гигиене и социальной дистанции, сообщает издание Science.

Ученые исследовали данные по около 4 тыс. человек.

На тот момент Норвегия сообщала о 8 тыс. 309 подтвержденных случаев COVID-19 и 235 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

Участники исследования входили в две группы:

лица, посещавшие спортзалы несколько раз в неделю;

люди, которые не посещали спортзалы во время карантина.

Примерно спустя две недели обе группы сдали ПЦР-тест на коронавирус. Положительный результат оказался лишь у одного человека, причем из группы, которая не посещала тренажерный зал.

Дальнейшее наблюдение за участниками исследования показало, что ни один из них впоследствии не обращался за медицинской помощью относительно COVID-19.

Впрочем, полученные результаты еще не означают, что занятия спортом в спортзале во время пандемии коронавируса являются абсолютно безопасными, подчеркивают ученые. Возможно, что никто не заразился в этих тренажерных залах Осло, поскольку в городе было очень мало случаев COVID-19, когда было проведено исследование.

Напомним, ученые считают, что COVID-19 можно перенести в значительно более легкой форме, если заранее начать выполнять физические упражнения.