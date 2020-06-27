У світі триває пандемія коронавірусу, фото: «Рівне 1»

https://racurs.ua/ua/n140362-ymovirnist-zarajennya-koronavirusom-u-sportzali-vstanovyly-ucheni.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 підчепити під час відвідування спортзалу шансів не більше, ніж інфікуватися, не відвідуючи спортзали. Однак, ймовірно, це стосується лише ситуації, коли довкола мало хворих на коронавірус.

Такого висновку дійшли норвезькі вчені, аналізуючи ситуацію з коронавірусом в Осло, де було відновлено роботу тренажерних залів за умов дотримання вимог щодо гігієни та соціальної дистанції, повідомляє видання Science.

Учені дослідили дані щодо близько 4 тис. людей.

На той момент Норвегія повідомляла про 8 тис. 309 підтверджених випадків COVID-19 і 235 летальних випадків, пов’язаних із коронавірусом.

Учасники дослідження входили до двох груп:

особи, що відвідували спортзали кілька разів на тиждень;

люди, які не відвідували спортзали під час карантину.

Приблизно через два тижні обидві групи здали ПЛР-тест на коронавірус. Позитивний результат виявився лише в однієї особи, при чому з групи, яка не відвідувала тренажерний зал.

Подальше спостереження за учасниками дослідження показало, що жоден з них згодом не звертався за медичною допомогою через COVID-19.

Втім, отримані результати ще не означають, що заняття спортом у спортзалі під час пандемії коронавірусу є абсолютно безпечними, наголошують учені. Можливо, що ніхто не заразився в цих тренажерних залах Осло, тому що в місті було дуже мало випадків COVID-19, коли було проведене дослідження.

Нагадаємо, учені вважають, що COVID-19 можна перенести у значно легшій формі, якщо завчасно почати виконувати фізичні вправи.