В Україні 28 червня очікуються дощі та грози, фото: «Вікіпедія»

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Погода в Україні 28 червня очікується з дощами та грозами на заході, півночі та у Вінницькій області, а також з невеликою хмарністю в решті регіонів нашої держави.

Вдень в західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, в окремих районах — град та шквали 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, у східних областях, на Сумщині, а також в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода у Києві 28 червня буде без опадів вночі. Вдень — дощ, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 29−31°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові протягом наступної доби дощовою, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме 16−18°, вдень — 28−30°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 28−30°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 28 червня також буде без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 17−19°, вдень — підніметься до 29−31°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 28−30°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою протягом доби, можливі грози. Вночі температура становитиме 17−19°, вдень повітря прогріється до 27−29°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 28 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, переважно вранці.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні в липні.