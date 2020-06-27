«Слуга народу» Юзік отримав від Зеленського незвичне завдання

https://racurs.ua/ua/n140360-zelenskyy-dav-nezvychne-zavdannya-sluzi-uziku.html

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Володимир Зеленський доручив народному депутату від «Слуги народу» Юрію Корявченкову (Юзіку) відновити футбольний клуб «Кривбас» із Кривого Рогу. Президент призначив колишнього актора студії «Квартал 95» відповідальним за розвиток «Кривбасу».

Про це Зеленський заявив під час відкриття стадіону у місті Нова Каховка, яке відбулося в рамках його робочого візиту на Херсонщину. Так, міський голова Нової Каховки розповів, що у них в місті грає клуб «Енергія», котрий постійно змагається із криворізьким «Гірником». Натомість Зеленський згадав про футбольний клуб «Кривбас» з його рідного міста, який закрили у 2013 році.

Був ще «Кривбас». На жаль, закрили. Я цьому, нашому Юрію Корявченкову… ми йому поставили завдання, він зараз говорить з федерацією, щоб в Кривому Розі «Кривбас» повернути. Навіть не тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати клуби, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, «Кривбас» було засновано 1927 року. З 1992 року футбольний клуб грав в Українській прем'єр-лізі, де двічі посідав третє місце, а також став фіналістом Кубка України. У 2013 році його розформували через фінансові проблеми. У 2015 році клуб відновили на регіональному рівні.