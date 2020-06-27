«Слуга народа» Юзик получил от Зеленского необычное задание

https://racurs.ua/n140360-zelenskiy-dal-neobychnoe-zadanie-sluge-uziku.html

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Владимир Зеленский поручил народному депутату от «Слуги народа» Юрию Корявченкову (Юзику) восстановить футбольный клуб «Кривбасс» из Кривого Рога. Президент назначил бывшего актера студии «Квартал 95» ответственным за развитие «Кривбасса».

Об этом глава государства заявил во время открытия стадиона в городе Новая Каховка, которое состоялось в рамках рабочего визита Зеленского на Херсонщину. Так, мэр Новой Каховки рассказал, что у них в городе играет клуб «Энергия», который постоянно борется с криворожским «Горняком». В ответ Зеленский вспомнил о футбольном клубе «Кривбасс» из его родного города, который закрыли в 2013 году.

Был еще «Кривбасс». К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову… мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге «Кривбасс» восстановить. Даже не потому, что мы из Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы, — заявил Зеленский.

Напомним, «Кривбасс» был основан в 1927 году. С 1992 года футбольный клуб играл в Украинской премьер-лиге, где дважды занимал третье место, а также стал финалистом Кубка Украины. В 2013 году его расформировали из-за финансовых проблем. В 2015 году клуб восстановили на региональном уровне.