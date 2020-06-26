Зеленский поехал инспектировать Херсон, местные СМИ встретили его бойкотом

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Владимир Зеленский 26 июня с рабочим визитом посетил Херсонщину для ознакомления с ходом реконструкции местного аэропорта. Кроме этого, президент принял участие в подписании соглашения о передаче в концессию грузинско-швейцарской компании «Рисоил-Херсон» имущества госпредприятий «Херсонский морской торговый порт». В концессию также планируют передать и имущество «Администрации морских портов Украины».

В то же время местные журналисты и СМИ, которых не аккредитовали на встречу с главой государства, бойкотируют его визит — вместо новостей на сайтах они публикуют пустые страницы. Бойкот стал следствием того, что Херсонская облгосадминистрация не провела аккредитации всех журналистов, а пригласила «под список» лишь «лояльные СМИ». Пресс-служба ОГА якобы не публиковала анонс о визите Зеленского. Журналисты надеются, что в дальнейшем визиты первых лиц будут прозрачными и доступными для всех представителей СМИ.

Между тем Зеленский успел осмотреть состояние аэропорта Херсона.

Аэропорт — один из очень важных хабов, и я хотел бы, чтобы он стал хабом для перелетов из Николаевской, Херсонской областей… Даже из Запорожья к нам приезжают, потому что Ryanair запустил очень популярные рейсы, — рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, общая стоимость полного восстановления взлетно-посадочной полосы аэропорта — 1,2−1,5 млрд грн, на этот год было заложено 910 млн грн.

Надо четкий план по всем аэропортам. Посмотреть технические документы и увидеть, какие аэропорты мы можем очень быстро запустить, — заявил Зеленский.

В аэропорту президента встретил бывший узник Кремля Эдем Бекиров, который подарил Зеленскому крымскотатарский флаг.

Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим, — подчеркнул Зеленский.



Напомним, сегодня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010 года, согласно решению V Курултая крымскотатарского народа.