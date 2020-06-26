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Ракурс
Зеленский поехал инспектировать Херсон, местные СМИ встретили его бойкотом

Зеленский поехал инспектировать Херсон несмотря на бойкот местных СМИ (ФОТО)

26 июн 2020, 16:01
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Владимир Зеленский 26 июня с рабочим визитом посетил Херсонщину для ознакомления с ходом реконструкции местного аэропорта. Кроме этого, президент принял участие в подписании соглашения о передаче в концессию грузинско-швейцарской компании «Рисоил-Херсон» имущества госпредприятий «Херсонский морской торговый порт». В концессию также планируют передать и имущество «Администрации морских портов Украины».

Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

В то же время местные журналисты и СМИ, которых не аккредитовали на встречу с главой государства, бойкотируют его визит — вместо новостей на сайтах они публикуют пустые страницы. Бойкот стал следствием того, что Херсонская облгосадминистрация не провела аккредитации всех журналистов, а пригласила «под список» лишь «лояльные СМИ». Пресс-служба ОГА якобы не публиковала анонс о визите Зеленского. Журналисты надеются, что в дальнейшем визиты первых лиц будут прозрачными и доступными для всех представителей СМИ.

Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

Между тем Зеленский успел осмотреть состояние аэропорта Херсона.

Аэропорт — один из очень важных хабов, и я хотел бы, чтобы он стал хабом для перелетов из Николаевской, Херсонской областей… Даже из Запорожья к нам приезжают, потому что Ryanair запустил очень популярные рейсы, — рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, общая стоимость полного восстановления взлетно-посадочной полосы аэропорта — 1,2−1,5 млрд грн, на этот год было заложено 910 млн грн.

Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

Надо четкий план по всем аэропортам. Посмотреть технические документы и увидеть, какие аэропорты мы можем очень быстро запустить, — заявил Зеленский.

В аэропорту президента встретил бывший узник Кремля Эдем Бекиров, который подарил Зеленскому крымскотатарский флаг.

Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим, — подчеркнул Зеленский.


Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

Напомним, сегодня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010 года, согласно решению V Курултая крымскотатарского народа.

Источник: Ракурс


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