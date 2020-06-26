Зеленський поїхав інспектувати Херсон, місцеві ЗМІ зустріли його бойкотом

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Володимир Зеленський 26 червня з робочим візитом завітав на Херсонщину задля ознайомлення з перебігом реконструкції місцевого аеропорту. Також президент взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію грузинсько-швейцарській компанії «Рисоіл-Херсон» майна держпідприємств «Херсонський морський торговельний порт». У концесію планують передати і майно «Адміністрації морських портів України».

Водночас місцеві журналісти та ЗМІ, яких не акредитували на зустріч із главою держави, бойкотують його візит — замість новин на сайтах вони публікують порожні сторінки. Бойкот став наслідком того, що Херсонська облдержадміністрація не провела акредитації усіх журналістів, а запросила під список лише «лояльні ЗМІ». Прес-служба ОДА нібито також не публікувала анонс про візит Зеленського. Журналісти сподіваються, що надалі візити перших осіб будуть прозорими та доступними для усіх представників ЗМІ.

Тим часом Зеленський встиг оглянути стан аеропорту Херсона.

Аеропорт — один з дуже важливих хабів, і я хотів би, щоб це стало хабом для перельотів з Миколаївської, Херсонської областей… Навіть із Запоріжжя до нас приїжджають, бо Ryanair запустив дуже популярні рейси, — розповів очільник Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, загальна вартість повного відновлення злітно-посадкової смуги летовища — 1,2−1,5 млрд грн, на цей рік було закладено 910 млн грн.

Треба чіткий план по всіх аеропортах. Подивитися технічні документи та побачити, які аеропорти ми можемо дуже швидко запустити, — заявив Зеленський.

На летовищі президента зустрів колишній бранець Кремля Едем Бекіров, який подарував Зеленському кримськотатарський прапор.

Ми всіх повернемо: і Крим повернемо, і людей. Ми в це віримо, — наголосив Зеленський.



Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День кримськотатарського прапора. Прапор був затверджений у 1917 році, а саме свято почало відзначатися з 2010 року та було закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу.