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В Украине 28 июня ожидаются дожди и грозы, фото: «Википедия»

Грозы, град и шквалы в ряде регионов — погода в Украине на 28 июня (КАРТА)

27 июн 2020, 15:34
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Погода в Украине 28 июня ожидается с дождями и грозами на западе, севере и в Винницкой области, а также с небольшой облачностью в других регионах нашей страны.

Днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах — град и шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в восточных областях, на Сумщине, а также в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 28 июня будет без осадков ночью. Днем — дождь, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 29−31°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове в течение следующих суток будет дождливой, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 16−18°, днем — 28−30°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 28−30°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 28 июня также будет без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 17−19°, днем — поднимется до 29−31°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 28−30°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье будет дождливой в течение суток, возможны грозы. Ночью температура составит 17−19°, днем воздух прогреется до 27−29°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Украине на 28 июня. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно утром.


Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.

Источник: Ракурс


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