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Бойовики «Талібану», фото: ТАСС

Росія пропонувала гроші афганським бойовикам за вбивства американських військових — ЗМІ

27 чер 2020, 16:59
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Російська розвідка торік таємно пропонувала винагороди бойовикам, пов’язаним з афганським рухом «Талібан», за вбивства військових коаліційних сил в Афганістані, серед яких, зокрема, і американські військовослужбовці.

В той час у Афганістані тривали переговори, покликані припинити тривале збройне протистояння. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на інформовані джерела.

За даними видання, американська розвідка вважає, що за цим стояв підрозділ російської військової розвідки, пов’язаний із замахами на вбивство та іншими таємними операціями в Європі, спрямованими на дестабілізацію країн Захід або помсту перебіжчикам.

Розвідка США вважає, що за частину здійснених у 2019 році убивств американців бойовики отримали відповідну винагороду. Торік в Афганістані вбили 20 американців, проте, за які саме з цих убивств сплачувалася винагорода, наразі не відомо.

За словами джерел видання, інформацію про пропозицію росіянами винагороди за убивства американська розвідка отримала в результаті допитів полонених афганських бойовиків.

Висновки розвідки з цього питання були доведені до відома президента США Дональда Трампа, а Рада національної безпеки Білого дому обговорила цю проблему на міжвідомчій нараді наприкінці березня, повідомили співрозмовники видання.


Зазначається, що були розроблені варіанти можливої реакції американської влади в цій ситуації — від дипломатичних кроків до запровадження низки нових санкцій, проте Білий дім поки не ухвалив рішення, як саме діяти.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року восьмеро людей загинули в результаті нападу бойовиків на прикордонний пункт в Афганістані.


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