В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mountain Home Air Force Base

https://racurs.ua/n140365-oslojneniya-ot-koronavirusa-mojet-predotvratit-rasprostranennaya-detskaya-vakcina-uchenye.html

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Осложнения от коронавируса, такие как сильное воспаление легких и сепсис, может предотвратить использование живых ослабленных вакцин, таких как детская вакцина MMR, применяемая против кори, паротита и краснухи.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Луизиана (США), сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что есть все больше свидетельств о том, что живые ослабленные вакцины могут провоцировать тренировку иммунной системой лейкоцитов с целью более эффективной защиты от несвязанных инфекций. Так, в результате использования одной из таких вакцин в лабораторных условиях ученые зафиксировали образование иммунной системой защиты от сепсиса (заражения крови).

Впрочем, соответствующий эффект не является долговечным.

Каждый, кого в детстве вакцинировали MMR, вероятно, все еще имеет иммунные антитела, направленные против кори, паротита или краснухи, однако иммунные клетки таких людей, скорее всего, уже не являются направленными против сепсиса. Так что может быть важным сделать вакцинацию MMR во взрослом возрасте, чтобы лучше защититься от сепсиса, связанного с COVID-19, — отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что эту вакцину ни в коем случае не следует пытаться использовать как вакцину от коронавируса, а лишь как иммунопрофилактическую меру против тяжелых воспалительных симптомов COVID-19.

Сейчас в мире еще продолжаются исследования по эффективности вакцины MMR, а также ослабленной вакцины против туберкулеза в вопросе противодействия осложнениям COVID-19, однако ученые призывают лиц, подвергающихся повышенному риску инфицирования коронавирусом и не имеющих противопоказаний, вакцинироваться MMR уже сейчас.

Если мы правы, человек с ММR-вакцинацией меньше пострадает в случае заражения COVID-19. Если мы ошибаемся, у человека просто будет лучшим иммунитет к кори, свинке и краснухе, — отмечают исследователи.

Напомним, американские ученые недавно установили, что у детей COVID-19 проходит преимущественно в легкой форме.