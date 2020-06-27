Среди украинских военных снова есть потери, фото: «Луганщина»

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Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

Сегодня один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, возле села Старогнатовка Донецкой области двое военнослужащих получили осколочные ранения в результате разрыва неизвестного боеприпаса. Один из них от полученных ран скончался, другой доставлен в лечебное учреждение, где оказана медицинская помощь.

Еще один военнослужащий получил ранения возле города Марьинка Донецкой области.

Там во время выполнения задания по разминированию местности сапер из состава Объединенных сил получил огнестрельное осколочное проникающее ранение в результате подрыва неизвестного взрывного устройства. Военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства этого инцидента устанавливаются.

Всего оккупанты сегодня пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ответ украинские военные принимали необходимые меры для прекращения огневых провокаций врага.

Напомним, на прошлой неделе боевики применили на Донбассе авиационные ракеты.