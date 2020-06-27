В Киеве произошел пожар в государственном нотариальном архиве, фото: «20 хвилин»

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В Киеве сегодня произошел пожар в здании Киевского государственного нотариального архива, расположенного на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе столицы.

Площадь пожара в среднем составила 10 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило к спасателям в 10.37, ликвидирован он был в 11.38. Огонь уничтожил деревянную обрешетку чердака одноэтажного здания, старые вещи, утеплитель, а также документацию организации, столы и стулья в одном из помещений.

Людей на момент прибытия пожарных в здании не было.

В результате пожара жертв на пострадавших нет. Причины его возникновения устанавливаются.

Напомним, недавно в Киеве произошел пожар в Главном следственном управлении Нацполиции. В результате часть дел пострадала от огня или воды, которой пожарные залили рабочие кабинеты следователей.