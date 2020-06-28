Свято 29 червня: відзначаємо Тихона і день проти відмови від домашніх тварин, фото — Главред

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29 червня відзначають день Тихона. Народний календар стверджував, що до дня Тихона всі польові роботи з висадки сільськогосподарських культур повинні бути закінчені, залишалося тільки чекати майбутнього врожаю і доглядати за ним.

Одним із способів зробити майбутній урожай багатшими було внесення гною. 29 червня люди удобрювали ґрунт, а потім влаштовували толоки. Згідно з цим звичаєм, тих, хто працював у полі, збирали за великим столом і пригощали всілякими смаколиками та вином.

На Тихона починає цвісти звіробій, а також настає пора «зрілого» літа. Селяни вірили, що до 29 червня — літо «молоде».

Крім того, в Україні завтра буде додатковий вихідний день, оскільки День Конституції припав на неділю.

29 червня іменинниками є у православ’ї Тихон і Михайло, у католицизмі — Петро і Павло.

Цього дня також відзначають Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. У 2019 році це була ініціатива Solidaritе Refuges — французької благодійної організації в Булоні.

Крім того, в деяких країнах 29 червня — день, коли заохочується взяти дітей на свою роботу. Його щороку відзначають в останній понеділок червня.

29 червня у світовій та українській історії відбулося декілька цікавих подій.

У 1174 році Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.

29 червня 1613 року у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус».

У 1945 році 29 червня Закарпаття, яке до Другої світової війни перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднали до УРСР.

29 червня 1900 року народився Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.