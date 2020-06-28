Стефанчук послав Корнієнка та Арахамію із «корабельною сосною» у баню, фото — ФБ В.Коваленко

https://racurs.ua/ua/n140395-stefanchuk-poslav-korniienka-ta-arahamiu-iz-korabelnou-sosnou-u-banu.html

Ракурс

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що обговорювати жінок за допомогою виразів на кшталт «корабельна сосна» варто «десь у бані».

Стефанчук прокоментував скандальне відео з Миколаєва, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко і керівник фракції СН у Раді Давид Арахамія обговорювали кандидаток на праймеріз.

Перший віце-спікер парламенту вважає, що такі вирази недопустимі або ж допустимим «десь у бані», розповідає «Радіо Свобода».

Я не схвалюю цього. Сталося так, що набуло розголосу спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані, де можна переговорити, поспілкуватися про все. Важливо, що Олександр (Корнієнко — «Ракурс») відразу знайшов у собі мужність вийти і відразу вибачитися, — повідомив Стефанчук.

Він назвав Корнієнка дуже порядною людиною, але на питання щодо заяв глави партії про те, що ролик змонтовано, не відповів.

Хто без гріха — хай кине камінь. Але важливо не те, що ти не повинен робити помилок, ти повинен робити висновки зі своїх помилок. Переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки, — сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що увесь минулий тиждень в інтернеті гримів відеоролик із Корнієнком та Арахамією. Вони попліткували про свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції. Корнієнко двічі вибачився за розмову, але заявив, що запис змонтували.