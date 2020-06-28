Стефанчук послал Корниенко и Арахамию с «корабельной сосной» в баню, фото — ФБ В.Коваленко

https://racurs.ua/n140395-stefanchuk-poslal-kornienko-i-arahamiu-s-korabelnoy-sosnoy-v-banu.html

Ракурс

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что обсуждать женщин с помощью выражений типа «корабельная сосна» стоит «где-то в бане».

Стефанчук прокомментировал скандальное видео из Николаева, где председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко и руководитель фракции СН в Раде Давид Арахамия обсуждали кандидаток на праймериз.

Первый вице-спикер парламента считает, что такие выражения недопустимы или допустимы «где-то в бане», рассказывает «Радио Свобода».

Я не одобряю этого. Случилось так, что получило огласку общение между ребятами. Это не допустимо или допустимо где-то в бане, где можно поговорить, пообщаться обо всем. Важно, что Александр (Корниенко — «Ракурс») сразу нашел в себе мужество выйти и извиниться, — сообщил Стефанчук.

Он назвал Корниенко очень порядочным человеком, но на вопрос относительно заявлений главы партии о том, что ролик смонтирован, не ответил.

Кто без греха — пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы, — сказал Стефанчук.

Напомним, что всю прошлую неделю в интернете гремел видеоролик с Корниенко и Арахамией. Они посплетничали о своей коллеге Ирине Аллахвердиевой перед началом пресс-конференции. Корниенко позже дважды извинился за разговор, но заявил, что запись смонтировали.