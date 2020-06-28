Black lives matter: мировые бренды убирают слова «осветляющий» и «отбеливающий» из описания продукции, фото — USA.one

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Ракурс

Косметический бренд L’Oreal уберет слова «осветляющий» и «отбеливающий» из описания своей продукции.

Мировой лидер рынка товаров для красоты объявил, что больше не будет использовать в описании продукции подобные слова.

The L’Oreal Group решила удалить слова «белый"/"отбеливающий» и «светлый"/"осветляющий» со всей своей продукции для кожи, — говорится в заявлении компании.

Заявление сделано на фоне акций протеста против расового неравенства, начавшихся после гибели от рук полиции темнокожего американца Джорджа Флойда.

L’Oreal не первая компания, которая внесла изменения в оформление или производство в условиях растущей критики по поводу недостаточного разнообразия в рекламе и ассортименте продукции с учетом расового равенства.

На прошлой неделе подразделение Unilever в Индии и Бангладеш также объявило об отказе от использования слова «светлый» на продукции для ухода за кожей. Компания Johnson&Johnson приняла решение вообще прекратить продажу кремов и лосьонов, отбеливают кожу, а также убрать слово «осветление» из описания продукции.

Компании США и Великобритании начали извиняться за то, что в прошлом были связаны с рабством и работорговлей. 18 июня с заявлениями выступили сразу несколько из них: страховой гигант Lloyd’s и сеть пабов Greene King в Соединенном Королевстве. Они не только извинились за то, что их основатели были причастны к работорговле, но и обещали сделать большие пожертвования организациям, которые борются с расовой несправедливостью.