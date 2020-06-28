Black lives matter: світові бренди прибирають слова «освітлюючий» і «відбілюючий» з опису продукції, фото — USA.one

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Косметичний бренд L’Oreal прибере слова «освітлюючий» і «відбілюючий» з опису своєї продукції.

Світовий лідер ринку товарів для краси оголосив, що більше не буде використовувати в описі своєї продукції подібні слова.

The L’Oreal Group вирішила видалити слова «білий"/"відбілюючий» і «світлий"/"освітлюючий» з усієї своєї продукції для шкіри, — йдеться в заяві компанії.

Заява зроблена на тлі акцій протесту проти расової нерівності, що почалися після загибелі від рук поліції темношкірого американця Джорджа Флойда.

L’Oreal не перша компанія, яка внесла зміни в оформлення або виробництво в умовах зростаючої критики з приводу недостатньої різноманітності в рекламі і асортименті продукції з урахуванням расової рівності.

На минулому тижні підрозділ Unilever в Індії і Бангладеш також оголосив про відмову використання слова «світлий» на продукції для догляду за шкірою. Компанія Johnson&Johnson прийняла рішення взагалі припинити продаж кремів і лосьйонів, що відбілюють шкіру, а також прибрати слово «освітлення» з опису продукції.

Компанії США і Великої Британії почали вибачатися за те, що в минулому були пов’язані з рабством і работоргівлею. 18 червня з заявами виступили відразу кілька з них: страховий гігант Lloyd’s і мережа пабів Greene King в Сполученому Королівстві. Вони не тільки вибачилися за те, що їх засновники були причетні до работоргівлі, а й обіцяли зробити великі пожертвування організаціям, які борються з расовою несправедливістю.