“Північний потік 2” може спровокувати санкції Німеччини проти США

https://racurs.ua/ua/n140399-merkel-pogrojuie-ssha-sankciyamy-cherez-pivnichnyy-potik-2-bloomberg.html

Ракурс

Німеччина готує санкції проти США на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп виконає свою погрозу щодо зупинки реалізації проекту «Північний потік 2» за допомогою нових обмежувальних заходів.

Німеччина готується завдати Сполученим Штатам удар у відповідь в тому випадку, якщо президент Трамп виконає свою погрозу нейтралізувати газогін за допомогою додаткових санкцій, — повідомило джерело видання Bloomberg.

У статті вказано, що канцлер Німеччини Ангела Меркель готова чинити тиск на Євросоюз задля ухвалення загального рішення про санкції проти США.

Раніше в Сенат США внесли законопроект, що передбачає додаткові санкції проти газогону «Північний потік 2». Санкції націлені на перешкоджання завершенню будівництва і поширюватимуться на всіх, «хто так чи інакше залучений у прокладанні газогону».

Нагадаємо, будівництво «Північного потоку» раніше зупинилося через санкції Вашингтона. У «Газпромі» заявили, що проект реалізований на 94%. Довжина «Північного потоку 2» становитиме понад 1,2 тис. км, очікувана пропускна здатність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Нагадаємо, втрати України від запуску цього газогону можуть скласти приблизно 3 млрд дол.

Як раніше писав «Ракурс», до Сенату США внесено законопроект про нові санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газогону «Північний потік 2». Законопроект передбачає запровадження санкцій не лише проти компаній, які безпосередньо займаються укладанням труб, а й проти тих, хто надає для них юридичну допомогу або інші послуги.