Коронавірус в Україні виявили у 646 осіб — динаміка по областях

https://racurs.ua/ua/n140400-koronavirus-v-ukrayini-vyyavyly-u-646-osib-dynamika-poshyrennya-regionamy.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 646 осіб із 753 протестованих. Станом на ранок 29 червня лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

За інформацією системи моніторингу РНБО, за добу перемогти коронавірусну інфекцію вдалося 93 пацієнтам, загалом одужали — понад 19 тис. осіб. Водночас хвороба забрала життя 18 людей, від початку епідемії — 1147.

Найбільше нових хворих виявлено у Львівській області — 115. У Києві захворіли ще 45 осіб.

Як розповів Степанов, загалом проведено понад 649 тис. тестувань методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, 27 червня в Україні виявили 917 випадків COVID-19, 26 червня — 948, 25 червня — рекордні 1109.