Коронавірус підкосив ще 45 киян — Кличко назвав райони-лідери по COVID-19

https://racurs.ua/ua/n140401-naybilsh-koronavirusnyy-rayon-kyieva-nazvav-klychko.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу виявили ще у 45 мешканців міста. На жаль, двоє хворих померло. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Телеграм.

Іще у 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус… На сьогодні в столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, — повідомив мер.

За його словами, 28 червня коронавірус виявили у 17 жінок віком від 21 до 85 років та трирічної дівчинки. А також у 27 чоловіків віком від 20 до 66 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі — 10, у Дніпровському — сім, у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському — по п’ять випадків, — зауважив Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували шістьох хворих. Інші — лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу п’ятеро киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканця столиці.