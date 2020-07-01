Море біля Одеси “зацвіло” — чи можна купатися на пляжах Одеси

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Ракурс

Море біля Одеси «зацвіло» — вода поблизу узбережжя позеленіла та вкрилася величезними жовто-зеленими плямами. Екологи пояснили, чи можна відпочивальникам купатися у такій воді.

У відкритому морі з’явилися величезні жовто-зелені плями. Хвилі, що нагнало вітром, пофарбували у зелене пляжі й самих відпочивальників, — повідомляє у Фейсбук головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Екологи пояснюють цю ситуацію тим, що до берега прибилося багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатися.

Море «зацвіло». Застерігаємо населення від купання у такій воді, особливо — дітей. Отруйні речовини, що супроводжують «цвітіння» морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців, — додали у Держпродспоживслужбі.

Там також порекомендували українцям утриматися від споживання морської риби, мідій, які виловлено в одеському прибережжі та причорноморських лиманах.

Зауважимо, що Одесу і інші курорти наразі не закривають. Водночас, під час сьогоднішнього брифінгу очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що карантин можуть посилити, якщо кількість інфікованих COVID-19 в Україні почне прогресувати. Степанов також не виключив закриття курортів, якщо українці продовжать порушувати карантин. Йшлося, зокрема, про пляжі Одеси.