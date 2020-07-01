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Ракурс
Море в Одессе «зацвело» — можно ли отдыхающим купаться на пляжах Одессы

«Зацвело» море близ Одессы, купаться не советуют (ФОТО, ВИДЕО)

1 июл 2020, 10:30
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Море в Одессе «зацвело» — вода возле побережья позеленела и покрылась огромными желто-зелеными пятнами. Экологи объяснили, стоит ли отдыхающим купаться в такой воде.

В открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленый пляжи и самих отдыхающих, — сообщило в Фейсбук главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Экологи объясняют эту ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

Море «зацвело». Предостерегаем население от купания в такой воде, особенно — детей. Ядовитые вещества, которые сопровождают «цветение» морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей, — добавили в Госпродпотребслужбе.

Там также порекомендовали украинцам воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены на одесском прибрежье и в причерноморских лиманах.

Море в Одессе «зацвело»

Море в Одессе «зацвело»

Море в Одессе «зацвело»


Отметим, что Одессу и другие курорты пока не закрывают. В то же время в ходе сегодняшнего брифинга глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин могут усилить, если количество инфицированных COVID-19 в Украине начнет прогрессировать. Степанов также не исключил закрытия курортов, если украинцы продолжат нарушать карантин. Речь шла, в частности, о пляжах Одессы.

Источник: Ракурс


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