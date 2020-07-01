Верховная Рада. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n140483-legalizaciya-azartnyh-igr-rada-prodoljaet-rassmotrenie-zakonoproekt-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада в среду, 1 июля, собралась на очередное заседание. Сегодня депутаты продолжат рассмотрение законопроекта «О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр» № 2285-д.

Депутаты продолжат рассматривать поправки к проекту закона о легализации азартных игр, после чего будут голосовать за него во втором чтении.

Также парламентарии планируют включить в повестку дня ряд законопроектов, в частности, о безопасности и качестве донорской крови.

Кроме того, во втором чтении нардепы рассмотрят проекты законов «О нотариате» и об ускорении дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности (№ 1067-д). В первом чтении планируют рассмотреть и очередные «коронавирусные» проекты закона — на этот раз о социальной защите населения (№ 3486 и № 3486−1).

Также в повестку дня внесен законопроект о внесении изменений в закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Как ранее писал «Ракурс», профильный комитете Верховной Рады еще в начале июня одобрил законопроект, который регулирует деятельность по организации и проведению азартных игр в Украине.