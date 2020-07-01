45 тыс. больных COVID-19 — как Украина встретила пятый месяц пандемии (КАРТА)

https://racurs.ua/n140482-45-tys-bolnyh-covid-19-kak-ukraina-vstretila-pyatyy-mesyac-pandemii-karta.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на 1 июля унес жизни 1 тыс. 159 человек. За сутки болезнь обнаружили у 664 пациентов, из которых 177 человек пришлось положить в больницу.

14 человек за сутки умерли, самое большое число инфицированных снова обнаружили во Львовской области — 143. На Закарпатье и в Ровенской области зафиксировали по 72 случая.

Самое большое число активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 44 тыс. 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Лидеры в этом рейтинге:

Волынская область — 2 тыс. 427 случаев;

Закарпатская область — 2 тыс. 961;

Ивано-Франковская область — 2 тыс. 438;

Киев — 5 тыс. 138;

Киевская область — 2 тыс. 610;

Львовская область — 5 тыс. 578;

Ровенская область — 3 тыс. 784;

Харьковская область — 2 тыс. 169;

Черновицкая область — 4 тыс. 850.

30 июня стало известно, что Евросоюз официально утвердил список «въездных» стран, но Украины среди них нет. С 1 июля в ЕС смогут приезжать граждане 14 стран мира. Этот список будет обновляться каждые две недели. Ограничения на поездки могут снять или ввести для конкретной третьей страны.

В Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19. Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.