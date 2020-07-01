45 тыс. больных COVID-19 — как Украина встретила пятый месяц пандемии (КАРТА)https://racurs.ua/n140482-45-tys-bolnyh-covid-19-kak-ukraina-vstretila-pyatyy-mesyac-pandemii-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на 1 июля унес жизни 1 тыс. 159 человек. За сутки болезнь обнаружили у 664 пациентов, из которых 177 человек пришлось положить в больницу.
14 человек за сутки умерли, самое большое число инфицированных снова обнаружили во Львовской области — 143. На Закарпатье и в Ровенской области зафиксировали по 72 случая.
Самое большое число активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.
Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 44 тыс. 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Лидеры в этом рейтинге:
- Волынская область — 2 тыс. 427 случаев;
- Закарпатская область — 2 тыс. 961;
- Ивано-Франковская область — 2 тыс. 438;
- Киев — 5 тыс. 138;
- Киевская область — 2 тыс. 610;
- Львовская область — 5 тыс. 578;
- Ровенская область — 3 тыс. 784;
- Харьковская область — 2 тыс. 169;
- Черновицкая область — 4 тыс. 850.
30 июня стало известно, что Евросоюз официально утвердил список «въездных» стран, но Украины среди них нет. С 1 июля в ЕС смогут приезжать граждане 14 стран мира. Этот список будет обновляться каждые две недели. Ограничения на поездки могут снять или ввести для конкретной третьей страны.
В Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19. Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Возможно закрытие курортов, в частности Одессы. Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Например, Закарпатье — это 71%. Разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично 56% — в Волынской области. Добираются до 50% — Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. Поэтому не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус, — отметил министр.