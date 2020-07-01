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45 тыс. больных COVID-19 — как Украина встретила пятый месяц пандемии (КАРТА)

45 тыс. больных COVID-19 — как Украина встретила пятый месяц пандемии (КАРТА)

1 июл 2020, 09:34
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Коронавирус в Украине по состоянию на 1 июля унес жизни 1 тыс. 159 человек. За сутки болезнь обнаружили у 664 пациентов, из которых 177 человек пришлось положить в больницу.

14 человек за сутки умерли, самое большое число инфицированных снова обнаружили во Львовской области — 143. На Закарпатье и в Ровенской области зафиксировали по 72 случая.

Самое большое число активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 44 тыс. 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Лидеры в этом рейтинге:

  • Волынская область — 2 тыс. 427 случаев;
  • Закарпатская область — 2 тыс. 961;
  • Ивано-Франковская область — 2 тыс. 438;
  • Киев — 5 тыс. 138;
  • Киевская область — 2 тыс. 610;
  • Львовская область — 5 тыс. 578;
  • Ровенская область — 3 тыс. 784;
  • Харьковская область — 2 тыс. 169;
  • Черновицкая область — 4 тыс. 850.

45 тыс. больных COVID-19 — как Украина встретила пятый месяц пандемии, карта — ЦОЗ Минздрава

30 июня стало известно, что Евросоюз официально утвердил список «въездных» стран, но Украины среди них нет. С 1 июля в ЕС смогут приезжать граждане 14 стран мира. Этот список будет обновляться каждые две недели. Ограничения на поездки могут снять или ввести для конкретной третьей страны.

В Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19. Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.


Возможно закрытие курортов, в частности Одессы. Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Например, Закарпатье — это 71%. Разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично 56% — в Волынской области. Добираются до 50% — Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. Поэтому не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус, — отметил министр.

Источник: Ракурс


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