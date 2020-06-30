Коронавирус в Украине. Фото: Pexels

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Коронавирус в Украине диагностирован у 44 тыс. 334 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили у 706 человек, из них 63 ребенка и 56 медработника. Госпитализированы 192 человека.

За сутки от коронавируса умерли 12 больных. В то же время выздоровели 88 пациентов. В целом преодолеть коронавирус смогли более 19 тыс. украинцев, а летальных случаев 1 тыс. 159. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки было сделано более 10 тыс. тестирований, 6 тыс. из них — методом ПЦР, еще 4 тыс. — ИФА-тесты.

За последние сутки наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано во Львовской (143 случая), Закарпатской (97 инфицированных), Ровенской (74) и Одесской (66) областях.

Степанов также отметил, что на прошлой неделе в Украине госпитализировали 1 тыс. 410 человек по сравнению с 749 госпитализированными за период с 18 по 24 мая. Кроме того, в Украине увеличилось количество больных с диагнозом «пневмония». На прошлой неделе ее диагностировали у более чем 4 тыс. украинцев.

Министр здравоохранения отметил, что три выходных дня многие украинцы провели на пляжах в Одессе и других курортных городах. В то же время почти все не соблюдали карантинные правила, в частности, не пользовались масками, не соблюдали дистанцию. Все это может стать причиной очередного всплеска заболевания коронавирусом.