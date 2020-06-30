Протест в Киеве. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n140424-shahtery-vyshli-na-akciu-protesta-v-kieve-trebuut-vyplat-zarplat-video.html

Ракурс

В Киеве во вторник, 30 июня, началась бессрочная акция протеста шахтеров. Сотни горняков из разных регионов Украины приехали в столицу, чтобы требовать от властей выплат зарплат.

По информации Независимого профсоюза горняков, размер долгов по зарплате составляет 622,5 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава профсоюза Михаил Волынец.

Горняки уже начали свою акцию протеста, они идут колонной к правительственному кварталу. Именно там они намерены устроить бессрочный протест до тех пор, пока долги не будут выплачены.

В Киев приехали сотрудники предприятий Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь. Они хотят защитить свои права и передать президенту, премьер-министру свои требования. Главное требование — выплата задолженностей. Кроме того, шахтеры хотят, чтобы главу профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса уволили с этой должности.

Также горняки требуют обеспечения стабильной работы шахт, запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси.

Напомним, Владимир Зеленский 24 июня вышел к шахтерам из Львовской области, которые протестовали под его офисом из-за невыплаты зарплаты. Глава государства пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью перед горняками.