Протест в Києві. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n140424-shahtari-vyyshly-na-akciu-protestu-v-kyievi-vymagaut-vyplat-zarplat-translyaciya.html

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У Києві у вівторок, 30 червня, розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів. Сотні гірників із різних регіонів України приїхали до столиці, щоб вимагати від влади виплат зарплат.

За інформацією Незалежної профспілки гірників, розмір боргів складає 622,5 млн грн. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова профспілки Михайло Волинець.

Гірники вже почали свою акцію протесту, вони йдуть колоною до урядового кварталу. Саме там вони хочуть влаштувати безстроковий протест доти, доки борги не будуть виплачені.

До Києва приїхали співробітники підприємств Мірноградуголь, Добропіллявугілля, Селідоввугілля. Вони хочуть захистити свої права і передати президенту, прем'єр-міністру свої вимоги. Головна вимога — погашення заборгованостей. Окрім того, шахтарі хочуть, щоб главу профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса звільнили з цієї посади.

Також гірники вимагають забезпечення стабільної роботи шахт, заборони імпорту електроенергії і вугілля газових марок із Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 червня вийшов до шахтарів із Львівської області, які протестували під його офісом через невиплату зарплати. Глава держави пообіцяв за пару днів вирішити питання із заборгованістю перед гірниками.