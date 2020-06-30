ЗНО з української мови та літератури. Фото: Сьогодні

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Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури стартує сьогодні, 30 червня, в Україні. Для проходження ЗНО зареєструвалися 360 тис. 562 особи, для яких створено 24 тис. 970 аудиторій у 1 тис. 522 пунктах тестування.

Для недопущення скупчення людей біля входів до пунктів тестування, учасників почнуть пропускати о 9.50 і закінчать о 10.50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10.50, то його не допустять до участі у тестуванні, повідомляє прес-служба Центру незалежного оцінювання якості освіти.

Учасників допускатимуть до пунктів проведення ЗНО тільки за наявності наступних документів:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені у сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасникам рекомендується взяти з собою дві-три ручки чорного кольору, пляшку з питною водою без етикетки та засоби індивідуального захисту.

Як раніше писав «Ракурс», ЗНО з математики здали 152 тис. 180 осіб. Це 81,79% від загальної кількості зареєстрованих на тестування.