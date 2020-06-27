В Україні триває вступна кампанія, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n140371-vstup-2020-u-minosvity-rozpovily-koly-zapracuut-garyachi-liniyi-dlya-vstupnykiv.html

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Вступна кампанія в Україні триває.

З 30 червня запрацюють консультативні телефонні лінії для вступників, де абітурієнти зможуть отримати всі роз’яснення щодо вступу до навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН).

Вони працюватимуть до 15 вересня включно.

Також у цей період з понеділка по п’ятницю в робочі години працюватиме приймальня громадян у приміщенні Міносвіти на бульварі Шевченка в Києві, де також можна буде отримати відповідну консультацію.

Відповіді на питання вступу можна буде знайти і в інтернеті.

На сайті МОН створено окремий розділ, де вступники можуть знайти відповіді на найпоширеніші запитання, покрокові інструкції, інфографіки, документи тощо. Крім того, з початку року ми оперативно даємо відповіді на всі питання через сторінку ВСТУП 2020 на Фейсбуці, — зазначили у директораті вищої освіти і освіти дорослих.



Також міністерство планує розмістити на своєму YouTube-каналі серію відеороз’яснень щодо особливостей цьогорічного вступу.

Нагадаємо, цьогорічне ЗНО з математики склали 81,79% від загальної кількості зареєстрованих.