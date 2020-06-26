ЗНО 2020. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n140330-152-tys-osib-sklaly-zno-z-matematyky-rezultaty-opryludnyat-za-try-tyjni-dokument-tablycya.html

Ракурс

ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, стартувало вчора, 25 червня. У цей день випускники шкіл складали тест із математики.

Загалом тестування склали 152 тис. 180 осіб. Це 81,79% із тих, хто реєструвався для проходження ЗНО. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Найвища явка була в Києві — скласти ЗНО з математики прийшли 87,5% із тих, хто реєструвався. Найнижча — у Кіровоградській області. Там тест із математики склали тільки 70,8%.

Водночас 83 людини не змогли скласти ЗНО — їх не допустили до пунктів тестування. У 30 із них були симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Вони протягом п’яти днів можуть зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, яка відбудеться наприкінці липня.

Між тим Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді ЗНО з математики. Тест складався з 35 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (чотири завдання), відкритої форми з короткою (вісім завдань) і розгорнутою (три завдання) відповіддю.

Результати тестування опублікують до 17 липня. Перевіряти ЗНО з математики будуть у декілька етапів. Спершу відбудеться автоматична перевірка, після чого завдання відкритої форми будуть оцінювати екзаменатори.