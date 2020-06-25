Вступну кампанію 2020 уряд дозволив розпочати без свідоцтв про освіту, фото — Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n140278-vstupnu-kampaniu-2020-uryad-dozvolyv-rozpochaty-bez-svidoctv-pro-osvitu.html

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Вступна кампанія 2020 року може розпочатися і без подання абітурієнтами свідоцтв про освіту. В Міністерстві освіти пояснили, що вступники зможуть подавати електронні заяви за записом про замовлення свідоцтва про освіту в спеціалізованій системі.

Таку можливість передбачили у випадку, якщо абітурієнт не отримає оригінал свідоцтва про освіту до початку вступної кампанії. Вона у цьому році триватиме з 1 по 22 серпня.

Заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій на брифінгу 25 червня повідомила, що електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня. Запис про замовлення свідоцтва про освіту треба буде залишити в кабінеті вступника. Оригінал свідоцтва можна подати на початку навчання.

Кабмін сьогодні також визначив дати завершення навчального року. Для школярів він закінчиться вже за тиждень — до 1 липня, випускників шкіл — не пізніше 31 серпня, для учнів закладів профосвіти — не пізніше 31 липня.

В уряді сьогодні також скасували обов’язкову самоізоляцію для вступників з Криму та окупованих регіонів Донбасу, які намагатимуться стати студентами через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».

Сьогодні освітяни країни отримали нового в.о. міністра, а також розпочали основну сесію ЗНО, яка триватиме до 17 липня.

Додаткову сесію проведуть з 23 липня по 11 серпня. Учора повідомлялося, що ЗНО в регіонах, постраждалих від паводків в Карпатах, відтермінують.