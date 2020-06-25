Ляшко має більший кредит довіри, аніж Степанов — «слуга» Кравчук

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Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, за словами заступника голови фракції «Слуга народу» в парламенті Євгенії Кравчук, користується більшим кредитом довіри населення, аніж міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Плюс Віктора Ляшка — практично стовідсоткова упізнаваність. Окрім цього, згідно з відкритими і закритими соціологічними даними, у нього позитивний баланс довіри, другий за рахунком після президента, більший, аніж у профільного міністра, — заявила Кравчук в інтерв’ю для «Вести».

За її словами, «Слуга народу» найближчим часом визначиться з кандидатурою на виборах мера Києва.

Це питання кількох тижнів до прийняття остаточного рішення. Велику роль тут будуть відігравати стартові позиції кандидатів, — резюмувала «слуга».



Нагадаємо, раніше Ляшко «відхрещувався» від того, що йому офіційно пропонувала партія «Слуга народу» стати її кандидатом в Києві.

Раніше «слуги» Олександр Дубінський і Олександр Ткаченко заявили про своє бажання взяти участь у праймеріз на пост мера Києва. Згодом Ткаченко отримав посаду міністра культури.