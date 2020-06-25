Ляшко пользуется большим кредитом доверия, нежели Степанов — «слуга» Кравчук

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Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, по словам замглавы фракции «Слуга народа» в парламенте Евгении Кравчук, пользуется большим кредитом доверия населения нежели министра здравоохранения Максим Степанов.

Плюс Виктора Ляшко — практически стопроцентная узнаваемость. Кроме того, согласно открытым и закрытым социологическим данным, у него позитивный баланс доверия, второй по счету после президента, больший, чем даже у профильного министра, — заявила Кравчук в интервью «Вести».

По ее словам, «Слуга народа» в ближайшее время определится с кандидатурой на выборах мэры Киева.

Это вопрос нескольких недель до принятия окончательного решения. Большую роль здесь будут играть стартовые позиции кандидатов, — резюмировала «слуга».



Напомним, ранее Ляшко «открещивался» от того, что ему официально предлагала партия «Слуга народа» стать ее кандидатом в Киеве.

Дубинский и Ткаченко также заявили о своем желании принять участие в праймериз на пост мэра Киева. Позже Ткаченко получил пост министра культуры.