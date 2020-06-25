Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ляшко пользуется большим кредитом доверия, нежели Степанов — «слуга» Кравчук

Ляшко пользуется большим кредитом доверия, нежели Степанов — «слуга» Кравчук

25 июн 2020, 16:47
999

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, по словам замглавы фракции «Слуга народа» в парламенте Евгении Кравчук, пользуется большим кредитом доверия населения нежели министра здравоохранения Максим Степанов.

Плюс Виктора Ляшко — практически стопроцентная узнаваемость. Кроме того, согласно открытым и закрытым социологическим данным, у него позитивный баланс доверия, второй по счету после президента, больший, чем даже у профильного министра, — заявила Кравчук в интервью «Вести».

По ее словам, «Слуга народа» в ближайшее время определится с кандидатурой на выборах мэры Киева.

Это вопрос нескольких недель до принятия окончательного решения. Большую роль здесь будут играть стартовые позиции кандидатов, — резюмировала «слуга».


Напомним, ранее Ляшко «открещивался» от того, что ему официально предлагала партия «Слуга народа» стать ее кандидатом в Киеве.

Дубинский и Ткаченко также заявили о своем желании принять участие в праймериз на пост мэра Киева. Позже Ткаченко получил пост министра культуры.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров