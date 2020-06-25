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Ракурс
Сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Фото: kp.ru

Сын Никиты Хрущева умер от выстрела в голову — AP

25 июн 2020, 16:21
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Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева, погиб от огнестрельного ранения.

Тело 84-летнего Хрущева нашли с огнестрельным ранением в голову. Полиция утверждает, что не найдены явные признаки следов насилия. О смерти Хрущева СМИ сообщили еще 18 июня. Полиция проводит расследование. Об этом сообщает Associated Press.


Как известно, Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство. В СССР он разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет. В 1991 году его, как известного ученого и публициста пригласили в Университет Брауна. Там он читал лекции по истории Холодной войны и впоследствии остался жить в Соединенных Штатах.

Напомним, в марте в Москве нашли тело чемпиона Украины по быстрым шахматам Станислава Богдановича. Также в этой квартире нашли тело 18-летней профессиональной шахматистки Александры Вернигоры.

Источник: Ракурс


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