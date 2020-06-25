Син Микити Хрущова Сергій Хрущов. Фото: kp.ru

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Сергій Хрущов, син колишнього першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Микити Хрущова, загинув від вогнепального поранення.

Тіло 84-річного Хрущова знайшли з вогнепальним пораненням у голову. Поліція стверджує, що не знайдено очевидних ознак слідів насильства. Про смерть Хрущова ЗМІ повідомили ще 18 червня. Поліція проводить розслідування. Про це повідомляє Associated Press.

Як відомо, Сергій Хрущов мав російське і американське громадянство. У СРСР він розробляв проекти крилатих та балістичних ракет. У 1991 році його, як відомого вченого і публіциста запросили до Університету Брауна. Там він читав лекції з історії Холодної війни і згодом залишився жити в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, у березні в Москві знайшли тіло чемпіона України зі швидких шахів Станіслава Богдановича. Також у цій квартирі знайшли тіло 18-річної професійної шахістки Олександри Вернигори.