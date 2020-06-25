Ткаченко дістав шмат із COVID-фонду. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n140275-tkachenko-distav-shmat-iz-covid-fondu.html

Ракурс

Українська культура теж потребує фінансування в умовах коронавірусного карантину. Тільки так можна пояснити виділення із фонду боротьби з СОVID-19 47 млн ​​540,9 тис. грн на потреби Міністерства культури та інформаційної політики.

Про таке рішення Кабміну повідомив у Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Із вищевказаної суми 1 млн 803,1 тис. грн планується направити на безповоротній основі на реалізацію бюджетної програми «Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів». Ці гроші підуть на часткову компенсацію витрат.

Також на безповоротній основі виділяються 2 млн 336,2 тис. грн за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтв, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів». Кошти підуть на поточні витрати, у тому числі 546,1 тис. грн на погашення комунальних послуг.

На підтримку національних театрів направлять 28 млн 617 тис. грн. Гроші підуть на поточні витрати, у тому числі 18 млн. 600,4 тис. грн буде направлено на погашення комунальних послуг.

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та цирків становитиме 8 млн 106,9 тис. грн.

На фінансову підтримку підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва закладами професійної освіти і вищої освіти виділять 4 млн 727,7 тис. грн.

Для забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів направлять 647,6 тис. грн.

А також 1 млн 302,4 тис. грн буде направлено на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках.

Як раніше писав «Ракурс», Ткаченка було призначено міністром культури України 4 червня. За його кандидатуру проголосували 263 нардепа. Новий міністр заявив, що першочерговим його завданням буде відновлення нормального фінансування сфери культури.